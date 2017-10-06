Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о намерении посетить Ирак в связи с прошедшим 25 сентября в Иракском Курдистане референдуме о независимости.

«От (премьера Ирака Хайдера) аль-Абади пришло такое приглашение. Сейчас мы с коллегами прорабатываем повестку дня и даты возможного визита. Это важный визит, поэтому нужно хорошо подготовиться. Сейчас в регионе напряженность, в Северном Ираке прошел незаконный референдум, нужно обсудить его», — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.

Он добавил, что помимо прекращения авиасообщения с Северным Ираком, Анкара планирует ввести и другие санкции в связи с референдумом.

«Мы остановили полеты. Постепенно будут вводиться и другие санкции. Это вопрос национальной безопасности. Наши военные находятся в военном лагере в Башике для обучения для борьбы с ИГ. Думаю, что между нами не возникнут проблемы из-за лагеря в Башике. В рамках визита может быть обсуждено всеобъемлющее экономическое и военное сотрудническое между нашими странами», — сказал турецкий премьер.