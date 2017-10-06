Азербайджанский фильм «Nar bağı» («Гранатовый сад») включен в лонг-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает Trend Life со ссылкой на сайт кинопремии.

В лонг-лист в данную номинацию кинопремии вошли картины из 92 стран. Шорт-лист номинантов на премию «Оскар» объявят 23 января 2018 года, церемония награждения состоится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.

«Nar bağı» («Гранатовый сад») — фильм совместного производства киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании «Buta Film» снят по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана.

Режиссер-постановщик фильма «Nar bağı» — Ильгар Наджаф, авторы сценария — Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебоо, оператор-постановщик — Айхан Салар, художник-постановщик — Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер — Акиф Алиев, продюсеры — Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях снялись Гурбан Исмаилов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

«Гранатовый сад» — драма, рассказывающая об истории одной семьи. После 12-летнего отсутствия главный герой приезжает в родной дом, где живет его семья. Но после стольких лет отсутствия все уже не будет, как прежде…