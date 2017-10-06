В Азербайджане в День Ашура кровь сдали 3827 человек. У 122 из них были выявлены инфекции.

Об этом АПА сообщил директор Института Гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова Минздрава Азербайджана Зохра Алиева.

По ее словам, в крови 3 человек обнаружен ВИЧ, у 81 человека гепатит, у 38 доноров выявлен сифилис.

Алиева отметила, что кровь, в которой обнаружены опасные инфекции, будет сожжена.

Отметим, в Азербайджане в день Ашура кровь сдали 3827 человек, всего было заготовлено 1722,3 литра крови. Добровольные акции по сдаче крови, инициированные Министерством здравоохранения и Управлением мусульман Кавказа, прошли в 17 мечетях и местах поклонения в Баку и регионах страны.