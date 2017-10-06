Советник президента России Владимира Путина по вопросам евразийской интеграции Сергей Глазьев выступил в пятницу с примечательным заявлением.

«Окончательное решение принять Азербайджан в Евразийский экономический союз зависит от Армении»,- сказал он на открытии Шестого российско-армянского межрегионального форума и Второго Евразийского форума, сообщает агентство «Спутник».

«Евразийский экономический союз открыт для всех участников, но решение в данном случае зависит от Армении, так как оно принимается на консенсусной основе», — отметил он, добавив, что «Армения, как член ЕАЭС, может воспользоваться правом вето».

При этом, по словам Глазьева, заявления о том, что ЕАЭС — это попытка воссоздать СССР — глупость, которую впервые произнесла бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

«ЕАЭС строится на принципах ВТО и ничего более. Это экономическое объединение», — сказал он.

В этой связи Глазьев отметил, что у Союза нет общего парламента и единой валюты. По его словам, формирование единого правительства не предполагается, Межпарламентская Ассамблея ЕАЭС была распущена, чтобы у оппонентов не было поводов для обвинений.

Армения стала полноправным членом ЕАЭС 2 января 2015 года. В организацию входят также Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

В прошлом году министр иностранных дел страны Эльмар Мамедьяров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Азербайджан не отрицает возможности своего вступления в Евразийский экономический союз. «Никогда не говори никогда», — ответил глава МИД Азербайджана на соответствующий вопрос и уточнил, что сейчас его страна сосредоточена на «выстраивании большего количества двусторонних отношений» со странами Евразийского блока.

В сентябре правительственная газета «Азербайджан» выразила новые опасения относительно ухудшения азербайджано-американских отношений.

«Последние события показывают, что официальный Вашингтон все еще не может избавиться от стереотипов эпохи Обамы, сильных рычагов воздействия различных лоббистских групп на официальную политику государства. Заинтересованные силы, занимающие важные посты в Государственном департаменте, Конгрессе и других ключевых институтах управления и законодательства, противопоставив под предлогом «демократии» и «прав человека» политику вмешательства во внутренние дела независимых стран объявленному господином Трампом стратегическому курсу, побуждают партнеров США пересмотреть свою политику.

Партнерство Азербайджана с Западом беспокоит и раздражает некоторые крупные государства региона. Однако официальный Баку, отдающий предпочтение многовекторной, сбалансированной политике, выдержав все это давление, продолжал и развивал стратегическое партнерство с США и Европейским Союзом. Санкции и подобные ошибочные шаги могут вынудить официальный Баку пересмотреть свою внешнюю политику и отдать предпочтение одностороннему выбору. А это станет серьезной потерей для США и западных государств, имеющих большие интересы в регионе», — говорилось в редакционной статье правительственной газеты.