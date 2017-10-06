Внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Левченко поджег в зале заседаний дымовую шашку. Соответствующее видео на своей странице в Twitterопубликовал депутат фракции «Батькивщины» Алексей Рябчин, передает Lenta.ru.

Зал заседаний окутало черным дымом. Пиротехническое средство схватил и вынес из сессионного зала представитель фракции «Народного фронта» Андрей Тетерук.

«Чтобы не было никаких спекуляций, чтобы никого не обвиняли, я заявляю официально с трибуны Верховной Рады и беру на себя ответственность: ту шашку дымовую зажег я. И я считаю, что я поступил правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает», — заявил Левченко, добавив, что таким образом протестовал против принятия закона о «реинтеграции» Донбасса.