Турецкий политик Уфук Урас, незаконно посетивший оккупированные территории Азербайджана без официального разрешения официального Баку в составе делегации из Турции, заявил, что в их вопросе МИД Турции пошел на поводу у Баку.

«Анкара должна сделать четкое заявление в поддержку своих граждан. Но МИД Турции решил закрыть глаза на эту ситуацию. Хотелось бы, чтобы посол Турции в Баку выразил более четкую позицию по этому вопросу», — отметил турецкий политик в интервью стамбульскому изданию Агос.

По словам Ураса, «они не совершали ничего противозаконного и не лазили через колючую проволоку, чтобы оказаться в Нагорном Карабахе».

Турецкий политик признался, что он и другие члены делегации теперь опасаются посещения других стран из-за предпринятых в их отношении мер Баку.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск представителей турецкой интеллигенции, посетивших в конце сентября этого года сепаратистскую «НКР». В свою очередь министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором призвало граждан своей страны не посещать оккупированные территории Азербайджана.