В четверг вечером в порту Бандар-Энзели на юго-западном побережье Каспийского моря впервые за всю историю пришвартовалась азербайджанская флотилия.

Как передает агентство İRNA, в походе принял участие экипаж корабля “G-124” ВМС Азербайджана под командованием капитана Субхана Бакирова.

Укрепление международного сотрудничества между прибрежными странами Каспийского моря на повестке дня визита азербайджанской флотилии на иранское побережье.

Командиры флотилии планируют встретиться с командующими иранских военно-морских сил и губернатором Гиляна. Они также посетят исторические места и туристические достопримечательности провинции.

Визит состоялся по приглашению иранской стороны вслед за визитом иранской флотилии в Азербайджан в августе текущего года.