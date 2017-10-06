Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам армяно-российского межрегионального форума и международного форума евразийского партнерства, пишут армянские СМИ.

«Важно наполнять диалог армяно-российский диалог совместными проектами, постоянно повышать уровень практического взаимодействия. В этой работе востребован объединительный, творческий потенциал ваших встреч.

Рассчитываю на детальное обсуждение актуальных вопросов промышленной и сельскохозяйственной кооперации, перспективных инициатив в инновационной, гуманитарной, туристической сферах.

Рассчитываю, что вы выйдете на конкретные предложения, которые будут способствовать дальнейшему укреплению доверия, взаимопонимания и добрососедства между Россией и Арменией», — сказал он.