Патриархия Православной Апостольской Церкви Грузии отозвалась на инцидент, происшедший во дворе храма X века в селе Кумурдо Ахалкалакского района. По заявлению патриархии, информация, распространенная в связи с происхождением храма, является дезинформацией:

«Епархия Армянской Апостольской церкви в Грузии подтверждает, что не имеет притязаний на храм, и считает его грузинским».

Как передает Грузия-Онлайн, в заявлении патриархии сказано, что 5 октября состоялась встреча, на которой присутствовали представители соответствующих государственных ведомств, Православной Апостольской Церкви Грузии, и епархии Грузии Апостольской Церкви армян.

«Начиная с 2015 года по настоящее время министерство Культуры и Охраны памятников Грузии проводит реставрационные работы. Во время раскопок, наряду с другими артефактами, во дворе церкви были выявлены могилы и останки усопших, которые временно были перемещены в другое место, где жители села и хотели установить хачкар.

Недопонимание также вызвала дезинформация о принадлежности церкви. Епархия Армянской Апостольской церкви в Грузии подтверждает, что не имеет притязаний к храму и считает его грузинским.

Почтение памяти предков не вызывает нареканий, однако необходимо учитывать, что на протяжении веков во дворе церкви были погребены и грузины, и армяне, также представители других национальностей, и уважение их памяти является нашим общим долгом»,- говорится в заявлении.

30 сентября в селе Кумурдо Ахалкалакского района местное население собиралось войти во двор церкви со статусом культурного наследия. По словам местных, они хотели зажечь во дворе свечи, а также планировали поставить традиционный армянский крест — хачкар.

Исходя из того, что в храме проводились реставрационные работы, полиция охраны не впустила их на территорию, и за этим последовало физическое противостояние. На место прибыл министр внутренних дел Георгий Мгебришвили.

Местные заявили, что реставраторы не берегут могилы их предков, и требуют воздвигнуть крест.

«Если нам не дадут возможность поставить крест, здесь будет война. Реставраторы не уважают останки наших предков, собрали в мешки кости наших дедов и отцов. Правительство Грузии не дает нам право поставить мемориал»- перевод распространил «Рустави 2».

По информации МВД, в результате противостояния пострадали четыре полицейских, а также были повреждены несколько машин МВД.

По заявлению ведомства, ведется следствие по статье 353 прим Уголовного кодекса Грузии (сопротивление полиции), части 1 статьи 187 (преднамеренное повреждение или уничтожение предмета), части 2 и 3 статьи 239 УКГ (хулиганство).