Министр образования Микаил Джаббаров прокомментировал изменения в выпускные и приемные экзамены.

Как сообщает АПА, министр образования Микаил Джаббаров сказал, что о совместной инициативе занимающегося этой сферой впервые Министерства образования и ГЭЦ в связи с изменениями было сообщено за 2 года.

По мнению министра, это позволило абитуриентам, их родителям и школьникам подготовится к изменениям.

Он отметил, что изменение правил проведения экзаменов направлено на упрощение формата. Это проявляется в уменьшении числа экзаменационных предметов: «Вторым важным моментом является то, что повышается значимость полученных в школе знаний, а в итоге и школьных экзаменов. Примененная 25 лет назад система служила и будет служить в будущем гражданам. Но мы должны обращать внимание на регулярные изменения и не забывать их. 9 лет назад в школах была применена новая учебная программа (куррикулум). Новая модель проведения экзаменов является результатом произошедших изменений. Уже происходит переход от обязательных знаний к их применению. Если наши коллеги, которые занимаются этой сферой, изучат опыт других соседних стран, то они увидят, что обсуждаемые сегодня в Азербайджане изменения в этой сфере не так уж и уникальны. В двух соседних странах – России и Турции идут похожие процессы, то есть идет процесс усовершенствования формата экзаменов, приведения его в соответствие с требованиями сегодняшнего дня, оценивания знаний на основе спроса рынка труда».