Российский политолог, лидер евразийского «Международного евразийского движения» Александр Дугин продолжает оставаться при своем убеждении, что проблема Нагорного Карабаха может быть решена на основании российского плана по урегулированию, который в прессе известен под названием «План Лаврова», сообщает «Минвал».

Александр Дугин выразил мнение, что в ходе предстоящей встречи президентов Армении и Азербайджана будет поставлен вопрос возвращения пяти прилегающих к Нагорному Карабаху районов.

«На мой взгляд, встреча президентов сейчас очень важна, потому что ситуация в армяно-азербайджанских отношениях доходит до определенной точки, когда не решать ситуацию будет уже невозможно. Необходимо двигаться дальше в разрешении этого кризиса. Предполагаю, что в ходе этой встречи между президентами будет поставлен вопрос о разблокировании ситуации относительно пяти районов в Карабахе, но дело в том, что тематика передачи азербайджанской стороне пяти районов, которые находятся под контролем Армении, очень неправильно освещается как в армянской, так и азербайджанской и российской прессе. Я был в поражен от того, что, когда заходит речь идет о передачи пяти районов, как правило, этому вопросу выносится неверная оценка, следовательно, об этом очень трудно говорить и в Армении, и в Азербайджане, и в России, так как сложились такие устойчивые неверные точки зрения. Например, в армянской прессе доминирует точка зрения, что это будет предательством национальных интересов Армении. В азербайджанской прессе складывается националистическое ощущение, что это, наоборот, будет реваншем, победой Азербайджана. А в российской прессе никто серьезно не обращает внимания на этот проект. С моей точки зрения, этот проект очень хорошо подготовлен, просто важно, чтобы журналисты тоже его правильно представили», – отметил Александр Дугин в беседе с Первым Информационным.