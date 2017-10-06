7 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Утром и вечером местами ожидаются дожди. Подует умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13°, днем 17-21°, в Баку ночью 11-13°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем – 50-60%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Утром местами будет туман. Подует временами порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 17-22°, в горах ночью 1-5°, днем 7-12° тепла.