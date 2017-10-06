Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что опасения западных СМИ об агрессивном характере учений «Запад-2017» не оправдались.

По его словам, манёвры носили исключительно оборонительный характер.

«Западные средства массовой информации пугали самыми невероятными сценариями проведения учения. Доходило до того, что некоторые официальные лица, включая и отдельных лидеров государств, называли его прелюдией к захвату чужих территорий», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Министр подчеркнул, что подготовка к российско-белорусским учениям проходила в условиях «беспрецедентного информационного давления».

«Практические действия подразделений были направлены на локализацию террористической угрозы, борьбу с бандформированиями и диверсионными группами, охрану и оборону важных объектов», — добавил Шойгу.

Сергей Шойгу также заявил, что цели российско-белорусский учений «Запад-2017» достигнуты.

«Считаем, что цели учения достигнуты. Обращаю особое внимание на то, что все задействованные силы и средства возвращены в пункты постоянной дислокации», — сказал министр.

Он отметил, что во время учений органы военного и государственного управления приобрели опыт совместных действий по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

«За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учении было задействовано 12,7 тысяч военнослужащих. Привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолётов и вертолётов, 10 кораблей», — сказал он.