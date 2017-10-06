Новая редакция закона «О лизинге» будет представлена в парламент Азербайджана в максимально короткие сроки, заявил заместитель главного исполнительного директора – директор департамента стратегических услуг Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Асим Зульфугаров, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Проект новой редакции закона «О лизинге» находится на стадии разработки. В короткие сроки документ будет представлен в парламент», — отметил А.Зульфугаров.

Действующий закон «О лизинге» был принят в Азербайджане в 1995 году. В течение последних 5-6 лет не раз высказывались мнения о необходимости совершенствования законодательной базы в сфере лизинга. По мнению экспертов и участников рынка, действующий закон «О лизинге» морально устарел.