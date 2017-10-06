Проживающий в Швеции азербайджанский режиссер Рагим Садыгбейли рассказал интересные факты о своем родственнике — новоназначенном после Азербайджана в Турции Хазаре Ибрагиме.

В своем статусе в Facebook режиссер отметил, что у посла даже нет своей квартиры а Баку:

«Есть такие родственники, которых стыдишься, а есть такие, которые становятся гордостью всего рода. Мой двоюродный брат достиг этого уровня своим трудом, настойчивостью и грамотностью. У него даже нет своей квартиры в Баку. Его родители живут в 1-комнатной квартире, мать годами болеет. Он не перед кем не преклонялся, всегда рассчитывал только на свои силы. Он свободно разговаривает на шести языках, является профессиональным дипломатом. Я прочитал в новостях, что Хазар Ибрагим назначен послом Азербайджана в Турции. Я горжусь тобой, мой дорогой!».

Отметим, что вчера президент Ильхам Алиев назначил Хазара Зафир оглу Ибрагима чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Турецкой Республике.

Ранее он занимал пост главы пресс-службы Министерства иностранных дел, затем возглавлял представительство Азербайджанской Республики при НАТО.