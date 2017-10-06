По мнению бывшего министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна, критика в адрес армяно-российского военно-технического сотрудничества, является ударом и направлена на ухудшение армяно-российских отношений. «Хотят опорочить, дискредитировать Россию и ОДКБ. О каком контроле идет речь, когда у нас есть объединенная войсковая группа, мы обмениваемся всеми данными, составляем программы по обороне государства, и они их нам передают. О каком контроле идет речь? Это целенаправленная задача, хотят ослабить наши отношения с Россией, а это вытекает из интересов Азербайджана и Турции», – в беседе с Первым Информационным сказал Вагаршак Арутюнян.

По мнению нашего собеседника, публикации касательно антироссийских настроений дают Азербайджану повод думать, что у Армении нет союзников, и они могут спокойно на нас напасть. На наш вопрос о том, как он считает, можем ли мы в случае вероятной войны возложить свои надежды на Россию, Вагаршак Арутюнян ответил: «А на кого мы их возлагали? Мы благодаря этому сотрудничеству со времен независимости формировали нашу армию. Спросите себя – откуда это оружие и боеприпасы, где наши офицеры бесплатно проходят подготовку?», – сказал Арутюнян.