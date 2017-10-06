Создатели игры Batman: The Enemy Within использовали фотографию убитого российского посла Андрея Карлова. На это обратил внимание ведущий Twitter-аккаунта Bro Team Pill.
Один из пользователей соцсети косвенно доказал, что разработчики действительно использовали фотографию Карлова, на которой его тело лежит перед убийцей. По сюжету дипломат стал жертвой ограбления банка.
В студии Telltale пока никак не прокомментировали информацию, передает Лента.ру.
Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре выстрелом в спину в декабре 2016 года. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
SO TELLTALE BATMAN JUST USED THE IMAGE OF THAT MURDERED RUSSIAN DIPLOMAT IN THEIR GAME AND THOAUAHAHAAHAHHAHAHAAＡＡＨＡＡＡＨＡＡＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＡ pic.twitter.com/QqhjyFQfP1
— Bro Team Pill (@BroTeamPill) 5 октября 2017 г.