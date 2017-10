Создатели игры Batman: The Enemy Within использовали фотографию убитого российского посла Андрея Карлова. На это обратил внимание ведущий Twitter-аккаунта Bro Team Pill.

Один из пользователей соцсети косвенно доказал, что разработчики действительно использовали фотографию Карлова, на которой его тело лежит перед убийцей. По сюжету дипломат стал жертвой ограбления банка.

В студии Telltale пока никак не прокомментировали информацию, передает Лента.ру.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре выстрелом в спину в декабре 2016 года. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.

SO TELLTALE BATMAN JUST USED THE IMAGE OF THAT MURDERED RUSSIAN DIPLOMAT IN THEIR GAME AND THOAUAHAHAAHAHHAHAHAAAAHAAAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAA pic.twitter.com/QqhjyFQfP1

— Bro Team Pill (@BroTeamPill) 5 октября 2017 г.