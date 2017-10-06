Арестованный 19 октября 2005 года в канун парламентских выборов бывший министр экономического развития Фархад Алиев снова начинает предпринимательскую деятельность в Азербайджане.

По информации сайта Modern.az, приговоренный к 10 годам лишения свободы по решению Бакинского суда по тяжким преступлениям 25 октября 2007 года и освобожденный 14 октября 2013 года по распоряжению президента Фархад Алиев отправился сначала в Англию, а потом в Турцию.

Сайт отмечает, что Фархад Алиев недавно приступил к предпринимательской деятельности в Азербайджане и технологический парк в Сумгаите был построен с его прямым участием.

Для уточнения информации по поводу бывшего министра мы связались с экс-депутатом, профессором-историком Джамилем Гасанли, который был председателем комитета защиты прав Фархада Алиева пока тот находился под арестом.

Как отметил Дж.Гасанли, он уже длительное время не держит связь с братьями Алиевыми, поэтому не обладает информацией про них.

Сайт Modern.az отмечает, что бизнес-связи экс-министра доходят в Турции вплоть до руководства государства.

В полученной нами информации говорится, что в последнее время Фархад Алиев руководит рядом крупных работ в Азербайджане.

«Он доказал в высоких кругах свою невиновность и ложь тех лиц, которые в свое время вели против него борьбу. По этой причине под его контроль перешел один из холдингов», — рассказал наш источник.

Напомним, что Фархад Алиев был арестован в 2005 году вместе со своим братом Рафигом Алиевым. Он и приговоренный к 9 годам лишения свободы Рафиг Алиев были освобождены 14 октября 2013 года по распоряжению о помиловании президента Ильхама Алиева.