В ходе переговоров президента РФ и короля Саудовской Аравии была достигнута принципиальная договоренность о поставках Эр-Рияду российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, параметры сделки пока уточняются, однако известно, что Саудовская Аравия планирует закупить не менее четырех дивизионов «Триумфов» на общую сумму около 2 миллиардов долларов.

Саудовская военно-промышленная компания (Saudi Arabian Military Industries; SAMI) заявила, что заключенный на встрече короля и президента РФ меморандум также предусматривает частичную локализацию производства компонентов С-400.

При этом российская сторона, по данным издания, настаивает на том, что процент этой локализации должен быть небольшим, а все основные компоненты должны производиться исключительно концерном ВКО «Алмаз-Антей».