Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе объявить о прекращении международной сделки по иранской ядерной программе. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что этот шаг станет первым шагом на пути к возобновлению санкций США против Ирана. По данным источников издания, американский президент выступит с речью 12 октября. Он расскажет, почему ядерная сделка не отвечает национальным интересам США. Он собирается заручиться поддержкой Конгресса США в этом вопросе.

Сегодня пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга заявила, что Трамп уже принял некое решение относительно того, признавать ли выполнение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По ее словам, о том, что будет предпринимать Вашингтон, президент объявит в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает стратегию более агрессивных действий против Ирана, в том числе против политики иранских властей в Ираке и Сирии.

Напомним, после вступления в силу 16 января 2016 года ядерного соглашения западные страны начали снимать санкции с Ирана. Тем не менее, в июле 2017 года Конгресс США принял закон, который устанавливает новые санкции в отношении Тегерана. В августе президент Ирана заявил, что разорвет ядерную сделку с США, если Вашингтон продолжит вводить санкции.