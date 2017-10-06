Окружение главы РФ Владимира Путина ожидает, что он объявит стране о намерении баллотироваться на четвертый президентский срок в самый последний момент.

Согласно закону, избирательная кампания должна стартовать в период с 7 по 17 декабря (за 90-110 дней до дня выборов 18 марта). Президент объявит о своих планах незадолго до этой даты, сообщили «Дождю» федеральный чиновник, два источника, близких к Кремлю и собеседник, близкий к Совету безопасности.

Собеседник «Дождя» близкий к Кремлю указал, что на дату объявления может повлиять график других важных мероприятий. Так, по традиции Путин в начале декабря обращается к федеральному собранию, а затем проводит большую пресс-конференцию. Источник полагает, что было бы логично, если бы национальный лидер заявил о своем желании баллотироваться незадолго до этих событий, а потом — во время послания и общения с журналистами — рассказал о планах на новый срок.

4 августа 2017 года Путин отвечая на просьбу жителя Бурятии баллотироваться на пост президента ответил «хорошо, я подумаю, спасибо» — напоминает ura.ru.