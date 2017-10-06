«Даст Бог я ошибаюсь, но у этих властей нет самостоятельности. Сближение с европейской системой не проистекает из восприятия хозяев армянских властей. Я писал, что они не могут подписать, им не разрешат», – в беседе с Первым Информационным сказал лидер армянского Объединения за национальное самоопределение Паруйр Айрикян, добавив, что на этот раз соглашение с Европейским союзом не будет подписано.

Айрикян подчеркивает: «Я пообещал, что в случае, если я ошибаюсь, сам себя накажу и в течении 6 месяцев и не буду давать пресс-конференции и интервью. Я уверен, что знаю их суть и содержание. В 2013 году, когда я разговаривал с моими друзьями, я сказал, что не могу представить, как они смогут подписать и фактически не ошибся», – сказал Паруйр Айрикян.

Лидер ОНС говорит, что подписание документа станет для Армении прогрессивным шагом. «Сразу скажу, что в 2013 году европейцы повели себя очень ошибочно. Они не должны были вести себя на столько сдержанно. Что вы делаете, Серж встретился со своим руководителем – с Путиным, что-то объявил, продолжайте переговоры, а Серж пусть не приезжает на подписание. Почему вы считаете заявление Сержа завершением переговоров? Он, в конечном счете, президент страны, человек, которого можно было бы напугать. Многие серьезные люди говорили мне, что их пугали».

Армянский оппозиционер обеспокоен тем, что в последний момент президент РФ может не допустить подписания соглашения.