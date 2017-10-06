На улице Хестеханаяны Сабунчинского района Баку произошло избиение.

Как сообщает Report, 28-летний житель Сальянского района Ахмедов Исмаил Алескер оглу был приглашен на застолье проживающим по названному выше адресу другом.

В конце застолья владелец дома попросил у И. Ахмедова заплатить за угощение, что привело к драке. В результате владелец дома избил гостя и нанес ему травму пепельницей.

Пострадавший с помощью очевидцев был доставлен в больницу.

Факт расследуется 12-м отделением полиции Сабунчинского районного управления полиции.