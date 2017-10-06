Совет директоров «Газпрома» согласовал вопрос об открытии представительства ПАО «Газпром» в республике Азербайджан, сообщила компания.

«Газпром» поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения Шах-Дениз, передает «Интерфакс».

С 2010 года Азербайджан начал поставки газа в Россию — этот газ использовался для газоснабжения Дагестана. В 2013 и 2014 годах поставки азербайджанского газа в Россию неоднократно прерывались в связи с ремонтными работами. В 2015 году поставки не осуществлялись. В 2015 году были попытки наладить поставки российского газа для Азербайджанского метанольного завода (AzMeCo). Переговоры о поставках российского газа в республику ведутся и с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР).