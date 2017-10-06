«Азербайджан сегодня — государство с быстрорастущей экономикой. По данным последнего рейтинга конкурентоспособности, они совершили прыжок, оказавшись в числе самых быстро развивающихся среди всех стран бывшего Союза. Так что там есть чему поучиться».

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинским СМИ.

«У меня были встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, мэром Баку, министром спорта и представителями бизнеса. Азербайджанские компании уже помогают нам в обновлении инфраструктуры Киева, теперь их участие будет еще более значительным. А еще в Киеве появятся Азербайджанский торговый дом и новый памятник. Это будет монумент легендарному азербайджанскому певцу Муслиму Магомаеву. Думаю, среди киевлян немало тех, кто помнит его, любит его песни», — продолжил он.