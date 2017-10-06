Азиатский банк развития (АБР) планирует предоставить Азербайджану кредит на сумму до $300 млн на «Совершенствование программы управления и повышения эффективности государственного сектора, Подпрограмма I» (Improving Governance and Public Sector Efficiency Program, Subprogram 1), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Основная цель программы — усиление управления в государственном секторе и углубление финансового сектора, содействие диверсификации экономики Азербайджана.

«Реализация программы позволит улучшить налогово-бюджетное планирование, содействовать экономической диверсификации», — отмечается в материалах программы.

Программа включает две подпрограммы, реализация которых рассчитана на 2017-2019 гг.

Миссия по сбору фактов находилась в Баку с 25 сентября по 2 октября.

Согласно материалам, руководство АБР проведет 13 октября обсуждения по проекту (MRM) для определения сроков рассмотрения вопроса утверждения кредита на Совете директоров.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.