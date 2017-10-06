В ночь на пятницу автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. Московское следственное управление на транспорте СК России сообщило, что жертвами аварии стали 18 человек.

Среди жертв ДТП 15 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова.

«Сегодня ночью автобус с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Ореховском, на переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало», — сказала Шляхтина.