Продолжающийся более двадцати лет армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является самой тяжелой проблемой Азербайджана, самой большой болью нашего народа. Об этом в четверг сказала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на церемонии предоставления квартир в трех новых зданиях, построенных в городке, заложенном для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района.

«В результате захватнической политики соседней страны сотни тысяч наших соотечественников, покинув родные земли, родные очаги, вынуждены вести жизнь беженцев и вынужденных переселенцев. Глава нашего государства Ильхам Алиев как в международных организациях, так и на двусторонних встречах постоянно выносит на повестку этот вопрос. Как вы знаете, президент Ильхам Алиев, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вновь привлек внимание мировой общественности к данному вопросу. Он подчеркнул, что территории нашей страны все еще находятся под оккупацией, и более миллиона человек в Азербайджане живут в положении беженцев и вынужденных переселенцев. На протяжении долгих лет мы говорим свое правое слово с различных трибун, и мы ждем справедливой реакции не на словах, а на деле», — сказала первый вице-президент Азербайджана (цитата по «Тренду»).

Первый вице-президент Мехрибан Алиева с сожалением отметила, что двойные стандарты, применяемые в отношении Азербайджана, — реальность сегодняшнего дня.

«В мире действует множество организаций, защищающих права человека. Почему нарушено самое основное право миллиона беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана — право жить на родной земле, в своем доме? Почему эти организации не прилагают никаких усилий для восстановления прав этих людей? Почему не печатают на страницах, сайтах мировых медиа статьи об этом? Почему не доводят до мировой общественности полную и достоверную информацию? Почему не оказывается должное давление в отношении агрессора? Мы знаем ответы на все эти вопросы и все должны знать, что основная причина — сила Азербайджана, укрепление Азербайджана, независимость Азербайджана и независимая политика Азербайджана», — сказала первый вице-президент.