Армения вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит усилия в направлении мирного решения карабахского конфликта, заявил президент республики Серж Саргсян.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента Армении, в четверг С.Саргсян встретился с новоназначенным американским посредником Минской группы ОБСЕ Эндрью Шефером.

«Отметив, что сопредседатель вступил в должность в нынешний довольно сложный период процесса урегулирования нагорно-карабахской проблемы, президент Армении пожелал ему удачи в осуществлении этой важнейшей миссии», — отметили в пресс-службе президента.

Согласно сообщению, С.Саргсян выразил надежду, что усилия стран-посредников в направлении исключительно мирного решения проблемы в соответствии с международными нормами и принципами с успехом продолжатся, а Армения совместно с сопредседателями готова продолжить усилия с этой целью.