Турция скоро закроет свою границу с Иракским Курдистаном и воздушное пространство для него в качестве ответной меры на референдум о независимости региона 25 сентября. Как передает РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Все дороги будут перекрыты. Авиасообщение с Северным Ираком уже приостановлено, воздушное пространство и сухопутные границы также скоро закроются. Каким образом кто-то сможет въехать или выехать из региона?», — сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV.

По его словам, решение о проведении референдума показало «неблагодарность» со стороны руководства курдской автономии Ирака, которое ранее наладило тесные торговые и политические связи с Турцией. «Мы требуем, чтобы оно извлекло необходимый урок из своих ошибок и предприняло шаги, чтобы исправить их как можно скорее», — сказал Эрдоган.

«Целью попыток расчленения Сирии и Ирака, создание в регионе очагов конфликта на этнической и религиозной почве является стремление оказать давление на Турцию с южного направления. Все это часть одной большой игры. Не сомневаюсь, что благодаря поддержке народа мы устраним эту угрозу», — добавил Эрдоган.