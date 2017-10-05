5 октября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии предоставления квартир в трех новых зданиях, построенных в городке, заложенном для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов проинформировал первого вице-президента о проделанной работе.

Было сообщено, что эти здания построены в рамках проекта «Обеспечение новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, размещенных в зданиях, находящихся в аварийном состоянии». Все квартиры отремонтированы на современном уровне, обеспечены необходимым оборудованием, а также газом, водой и электроэнергией. Во дворах зданий проведена обширная работа по благоустройству и созиданию, заложены полосы озеленения.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на церемонии.

Затем первый вице-президент Азербайджана ознакомилась с условиями, созданными в квартирах.

Было сообщено, что здесь построены три здания, в двух из которых — 80, а в одном — 50 квартир. Bыполнение таких проектов еще раз свидетельствует о том, что наше государство всегда проявляет большое внимание к обеспечению вынужденных переселенцев квартирами, решению их социальных проблем. Строительство таких зданий демонстрирует устойчивость проектов, реализуемых в сфере улучшения социальных условий наших граждан данной категории.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила квартиру вынужденной переселенки из Лачинского района Иннаф Наджафовой.

Иннаф Наджафова выразила признательность президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за созданные для них условия.

Meхрибан Алиева сказала, что меры по улучшению жилищных условий людей этой категории будут продолжены, выразила надежду на то, что благодаря мудрой политике главы государства наши земли будут скоро освобождены от оккупации.