Во время вчерашних обсуждений в парламенте по вопросу ратификации соглашения о создании объединенной группировки войск с участием ВС РА и ВС РФ депутат блока «Елк» Геворг Горгисян в своем выступлении подчеркнул, что видит в этом западню. «Если наша сторона пока еще не знает, в какую сторону должно выстрелить это ружье, то, возможно, у другой стороны есть такие планы», – отметил он (цитата по «Аравот»). По его мнению, в соглашении есть пункты, которые вызывают серьезное беспокойство.

Своими впечатлениями поделился и депутат блока «Елк» Арам Саргсян: «Складывается впечатление, что это соглашение является блестящим проявлением нашей политики «и-и». Голосование нашего министерства иностранных дел на всех площадках – просто повтор голосования России. Наша энергетическая система полностью находится в распоряжении России, наша экономическая система давно отдана в рамках «имущества взамен долга». В военной системе имеется соглашение в рамках ОДКБ, отдали небо, связь… у Азербайджана нет договора с ОДКБ, и я теперь не понимаю, какая у нас в этом необходимость? Для меня, как для человека, гражданина, этот договор даже оскорбителен. Хорошо, как можно до такой степени не доверять собственным силам? В конце концов, третьей стороны, кроме нас, при заключении этого договора с Россией нет, потому что те же казахи, киргизы, Беларусь, которая говорит на том же языке, они ставят свой суверенитет выше. Считают, что их неопробованные армии справятся с этим процессом».

Арам Саргсян высказал мнение, что, возможно, существует какой-то секретный документ, согласно которому, при соответствующей ситуации верховным главнокомандующим армией Республики Армения станет президент РФ Путин: «Чечня имеет намного больше свобод, чем мы. Хватит уже, каким будет следующий закон? Ну, давайте тогда войдем в состав России, и на этом закончим. А флаг, герб, гимн — зачем нам они нужны? Сколько можно?»