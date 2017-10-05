«Режим в панике. Власть Армении во главе с Сержем Саргсяном констатирует, что проиграла в вопросе военного баланса с Азербайджаном при поддержке и вмешательстве нашего стратегического партнера РФ», – заявил вчера руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян во время обсуждений по вопросу о ратификации соглашения о создании объединенной группы войск ВС РА и ВС Российской Федерации. Об этом пишет «Аравот».

Согласно ему, мы проиграли в философии нашей безопасности: «Каждый раз, когда Россия продает оружие Азербайджану, мы поднимаем вопрос – а что делать нам? Ответ известен – давайте заключим еще одно «крутое» соглашение с РФ, которое еще больше сократит наш суверенитет. Мы очень обрадовались «Искандерам», не так ли? Россия уже продает Турции комплексы С-400, с помощью которых ваши «Искандеры» превратятся в обычную игрушку. Когда понадобится, Турция будет сбивать «искандеры» в небе Азербайджана предоставленными русскими «C-400», и не сомневайтесь в этом. Таков результат вашей военной политики».

Что касается соглашения, по которым в случае военной агрессии российские войска должны будут присоединиться к ВС РА, то Никол Пашинян сказал: «Я одного не понимаю: народ, видевший Севрский договор, будет возлагать надежды на договор, исписанный на таком количестве бумаги? Севрский договор – тоже договор. Я не понимаю, неужели народ, видевший 15-й год, может возлагать надежды на договоры? Вы не знакомы с историей? Нужно объяснять, для чего русская армия после захвата Вана в 1915 году отступила, а в результате сотни тысяч человек стали жертвами резни. Серж Саргсян проиграл важнейший компонент безопасности РА… Надо четко констатировать, что самую сильную армию региона, оставленную Вазгеном Саргсяном, Серж Саргсян заменил на самую сильную бумажную папку региона. Вдохновительные договоры с Россией, уничижающие суверенитет Армении, в самый решающий момент окажутся на мусорной свалке».