В Баку завершился отборочный матч чемпионата мира-2018 по футболу между сборными Азербайджана и Чехии.

Наши футболисты проиграли со счетом 1:2. Единственный гол в составе сборной Азербайджана забил Афран Исмаилов с пенальти.