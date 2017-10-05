В Баку завершился отборочный матч чемпионата мира-2018 по футболу между сборными Азербайджана и Чехии.
Наши футболисты проиграли со счетом 1:2. Единственный гол в составе сборной Азербайджана забил Афран Исмаилов с пенальти.
В Баку завершился отборочный матч чемпионата мира-2018 по футболу между сборными Азербайджана и Чехии.
Наши футболисты проиграли со счетом 1:2. Единственный гол в составе сборной Азербайджана забил Афран Исмаилов с пенальти.
Дата: 2017/10/05 21:59
Раздел: Азербайджан, Спорт
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