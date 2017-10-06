Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна не боится угроз со стороны администрации США.

«Нам постоянно угрожают со стороны самой могущественной империи мира», — заявил Н.Мадуро в четверг в Минске, открывая памятник герою Венесуэлы Симону Боливару.

Президент подчеркнул, что «Венесуэла не боится». «Мы уверены в нашем праве на мир», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

«Те крики, которые раздаются со стороны Вашингтона, никогда не подавят нашу свободолюбивую и вольную венесуэльскую душу», — подытожил Н.Мадуро, который в четверг находится в Белоруссии с официальным визитом.