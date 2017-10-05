Глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении Хазара Ибрагима чрезвычайным и полномочным послом страны в Турции. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
Глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении Хазара Ибрагима чрезвычайным и полномочным послом страны в Турции. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
Дата: 2017/10/05 19:02
Раздел: Азербайджан, Важно
Просмотров:
368
Здание построено в поселке Рамана Сабунчинского района Баку
«Азеравтойол» сработал оперативно
Глава Исполнительной власти Губадлинского района Малик Исагов проинформировал Мехрибан ханум Алиеву об условиях, созданных в здании школы
Об этом распорядился глава государства
Азербайджан импортирует сливочное масло в основном из Новой Зеландии
Азербайджанское музыкальное интернет телевидение «MUZ TV» начинает вещание посредством спутника Azerispace-1, говорится в сообщении телеканала.
В этом году в политику продажи билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1 будут внесены определенные изменения.
Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 6 октября.