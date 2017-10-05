В Москве убит бизнесмен Арсен Папазян. Он был доставлен в больницу после покушения. Папазяна ранили из огнестрельного оружия, ему дважды попали в грудь и задели легкое.

Как сообщает РБК, в центре Москвы было совершено покушение на члена Общественной палаты Воронежской области и председателя армянской культурно-христианской общественной организации «Ани» Арсена Папазяна. В 15:30 неизвестный произвел в него несколько выстрелов возле дома по адресу: улица Мясницкая, д. 22, стр. 1.

Другой источник рассказал, что по Папазяну выстрелили четыре раза. В качестве приоритетной версии рассматривается заказное убийство.

Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу «Звезда», что пострадавший мужчина – влиятельный бизнесмен Арсен Папазян. Он занимался строительством, активно участвовал в жизни армянской диаспоры, а также жертвовал деньги на благотворительность.

По данным из открытых источников, Папазян вел дела в Воронеже и возглавлял местную армянскую диаспору. Он владел предприятием, которое выигрывало тендеры на строительство объектов в Украине.

«Коммерсантъ» в 2006 году называл Папазяна «лидером армянской диаспоры» Воронежской области. По данным газеты, «Папазян поселился в области в 1998 году и с тех пор не только развил здесь свой бизнес, но и сделал карьеру как общественник». Указывалось, что Папазян являлся совладельцем компании «АСП-Трансстрой», которая специализируется на укладке асфальта.

Также ему принадлежал «развлекательный комплекс VIP-класса «Жозефина», кафе «Ноев ковчег», «Гарун», говорилось в материале. Помимо армянской диаспоры Воронежской области Папазян также возглавлял местную федерацию кикбоксинга.

Кроме того, газета писала, что Папазяну в 2006 году отказали в выдаче разрешения на временное проживание в России.

Украинское издание «Наши деньги» в 2013 году писало, что «АСП-Трансстрой» в 2013 году заключила с Одесской областной администрацией контракт на реконструкцию парка отдыха «Оболонь» на 44 млн грн. Папазян в этом материале назван основателем компании. Издание писало, что у Папазяна была прописка в Одессе, а «АСП-Трансстрой» была перерегистрирована на Артура Арутюняна в 2012 году.