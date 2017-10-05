Проливные дожди на территории Азербайджана на протяжении нескольких дней привели к активизации в горных и предгорных районах оползневых зон, сообщили Trend в четверг в ОАО «Азеравтойол».

Согласно сообщению, в результате схода селевых потоков и активизации оползня в Лерикском районе, на проезжую часть автодороги Лянкяран — Лерик обрушились обломки скал, деревья, грязь. В результате возникли проблемы в движении транспорта.

На данную территорию сразу же были направлены сотрудники и тяжелая техника ОАО «Азеравтойол».

За короткий срок проезжая часть дороги была расчищена, и в настоящее время восстановлено нормальное движение транспорта.