Стоимость сливочного масла в Новой Зеландии, откуда его импортирует Азербайджан, в сентябре выросла более чем вдвое по сравнению с январем 2016 года, говорится в совместном обращении к потребителям импортеров сливочного масла.

Обращение подписали семь компаний — Delta Qrup C. O., Vest Produkt Marketing, Azersun Holding, Dinçer & Carçıoğlu, Gulistan Baku, Veyseloglu и Lactalis Caspi.

«Азербайджан импортирует сливочное масло в основном из Новой Зеландии. В сентябре 2017 года стоимость масла в Новой Зеландии выросла более чем вдвое по сравнению с январем 2016 года, на 85 процентов — по сравнению с сентябрем прошлого года и на 30 процентов — с начала 2017 года. В настоящее время стоимость тонны сливочного масла составляет 6100-6200 долларов, и тенденции роста продолжаются», — говорится в обращении, которое цитирует «Тренд».

Согласно обращению, продукция, находящаяся в продаже в Азербайджане в настоящее время, была приобретена, когда стоимость тонны масла составляла 5200 — 5450 долларов.

«Доставка масла из грузинского порта Поти в Баку обходится примерно в 70-80 долларов за тонну. Кроме того, импортируемое в страну сливочное масло облагается таможенными пошлинами в размере 36 процентов. Таким образом, стоимость поступления на склад импортера одного килограмма сливочного масла обходится в 7,18-7,52 доллара, или 12,21-12,78 маната. Стоит также учесть расходы на его хранение и распределение по торговым сетям, маркетинг, зарплаты, социальное страхование, налоги и другие расходы. Кроме того, пункты розничной продажи масла также осуществляют расходы на зарплату, соцстрахование, электроэнергию и так далее. Учитывая все эти расходы, оптовая стоимость килограмма сливочного масла, произведенного в Новой Зеландии, формируется в пределах 15,02-15,97 маната, а розничная — 15,9-17,1 маната», — говорится в сообщении.

В обращении сказано, что наряду с новозеландским маслом в магазинах продается и масло производства других стран.

«Стоимость килограмма этих видов масла составляют около 12-13 манатов. В целом, как и на рынках других товаров, цены на рынке масла формируется на основе спроса и предложения, в условиях свободной конкуренции. Наличие масла по различной цене предоставляет выбор потребителям, а также не дает предпринимателям завышать цену. Мы высоко оцениваем условия, созданные в Азербайджане для предпринимательства, и заверяем потребителей, что не допустим необоснованного роста цен», — говорится в обращении.