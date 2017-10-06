Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию в длинной красной рубашке, которую он надел как платье. В комментариях пользователи сети назвали наряд слишком женским.

Как пишет российский интернет-портал «Лента.ру», сам он назвал свой наряд «рубашкоюбка» (shirtskirt). За день снимок набрал 240 тысяч лайков. Однако не все поклонники были впечатлены внешним видом Вакки, который подобрал под свое платье-рубашку высокие кроссовки-сапоги. «Осталось только губы помадой накрасить», — заметил один из подписчиков «танцующего миллионера».