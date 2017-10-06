Авиация международной коалиции во главе с США в Сирии нанесла удар по колонне сил режима Башара Асада и иранских ополченцев, двигающейся в направлении американской военной базы на границе с Иорданией.

Саид Сейф, представитель одной из группировок, входящих в Сирийскую освободительную армию (СОА), сообщил агентству «Анадолу», что авиаудар был нанесен по колонне, двигающейся в направлении военного лагеря «Кебеб», расположенного в 13 километрах от американской военной базы «Таниф».

Перед тем, как нанести удар, самолеты коалиции сделали предупредительные выстрелы, но, несмотря на это, колонна продолжила движение. В результате бомбардировки есть погибшие и раненые, уничтожено большое количество военной техники, сказал представитель СОА.