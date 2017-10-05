Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-августе 2017 года добыла 4 млн 963,5 тыс. тонн нефти, что на 1,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.

В целом, по Азербайджану в январе-августе 2017 года добыча нефти составила 25 млн 601,2 тыс. тонн (спад на 9,29%).

В августе текущего года добыча нефти по SOCAR составила 626,6 тыс. тонн. По Азербайджану в августе добыча составила 3 млн 101,7 тыс. тонн нефти.

В 2016 году SOCAR добыла 7 млн 521 тыс. тонн нефти.