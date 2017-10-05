В очередном выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», прошедшем 4 октября на телеканале «Россия 1», во время дискуссии речь зашла о Нобелевской премии. Об этом пишет «Москва-Баку».

Американский журналист Грэг Вайнер, дискутируя с Соловьевым, задался вопросом, почему у США 337 нобелевских лауреатов, а у России вместе с Советским Союзом – 27, на что ведущий Владимир Соловьев отметил, что «когда Нобелевскую премию будет выдавать не страна ЕС, а скажем, Белоруссия, то пропорция резко изменится в сторону российских и белорусских ученых».

«И, кстати, когда вы говорите о Нобелевской премии, каждый раз помните – деньги-то на нее откуда пришли? С бакинской нефти. Тогда частью какой империи был Баку? Российской», — подчеркнул Соловьев.