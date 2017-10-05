Наследство сверхбогатых россиян могут обложить новым налогом. Соответствующий законопроект намерен внести в октябре в Госдуму член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. По словам законодателя, цель инициативы — воспрепятствовать дальнейшему расслоению российского общества.
«Если мы не хотим формирования общества с новой «наследственной аристократией», где человек обладает сумасшедшими состояниями и возможностями только потому, что его папа был очень богатым, то такой закон жизненно нужен», — уверен парламентарий (цитата по российскому интернет-сайту pnp.ru).
Шеин уточнил, что под понятием «супернаследство» он имеет в виду сумму, превышающую 24 миллиона рублей, либо недвижимое имущество аналогичной стоимости. Законодатель не уточнил, каковым будет размер предполагаемого налога, однако напомнил, что подобная налоговая модель уже действует в США и во Франции.
Говоря о примерах «супернаследства» в России, депутат вспомнил олигархов 1990-х годов, сколотивших сказочные состояния на сырьевых производствах и обзаведшихся наследниками. Например, каждый из семерых детей Романа Абрамовича, чьё состояние в 2017 году оценивается в 9,8 миллиарда долларов, может претендовать на наследство в размере 1,38 миллиарда долларов. А единственный сын главы «Лукойла» — нефтяного магната Вагита Алекперова — вправе унаследовать состояние размером 14,5 миллиарда долларов. В среднем на 47 детей в 20 богатейших российских семьях, согласно списку наследников богатейших бизнесменов, составленных журналом Forbes, приходится не менее 2,3 миллиарда долларов.
Стоит также напомнить, что в 2016 году группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, согласно которым существующую плоскую шкалу налога на доходы физических лиц следует заменить на прогрессивную.
Законопроект предлагает освободить от уплаты НДФЛ тех, кто зарабатывает не более 15 тысяч рублей и, напротив, обложить повышенными налогами тех, кто располагает сверхвысоким доходом. Так, для лиц с доходом от 2,4 миллионов до 100 миллионов рублей предложено установить налог в размере 289 тысяч рублей плюс 30 процентов от суммы, превышающей 2,4 миллиона рублей. Если же годовой доход превышает 100 миллионов, то обладатель такого состояния должен будет заплатить в казну 29,6 миллиона рублей плюс 70 процентов от суммы, превышающей 100 миллионов рублей.