Наследство сверхбогатых россиян могут обложить новым налогом. Соответствующий законопроект намерен внести в октябре в Госдуму член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. По словам законодателя, цель инициативы — воспрепятствовать дальнейшему расслоению российского общества.

«Если мы не хотим формирования общества с новой «наследственной аристократией», где человек обладает сумасшедшими состояниями и возможностями только потому, что его папа был очень богатым, то такой закон жизненно нужен», — уверен парламентарий (цитата по российскому интернет-сайту pnp.ru).

Шеин уточнил, что под понятием «супернаследство» он имеет в виду сумму, превышающую 24 миллиона рублей, либо недвижимое имущество аналогичной стоимости. Законодатель не уточнил, каковым будет размер предполагаемого налога, однако напомнил, что подобная налоговая модель уже действует в США и во Франции.