Во время дождливых дней в Дорожную полицию поступило 4 жалобы от пешеходов, которых забрызгали грязной водой проехавшие мимо водители.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, по жалобам пешеходов тут же было начато разбирательство, с помощью записей системы видеонаблюдения «Безопасный город» установлены личности водителей и получены доказательства их противоправных действий.

«Все четверо оштрафованы по статье 342.1.6. Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана на 40 манатов», — подчеркнул В.Асадов, призвав пешеходов в подобных случаях жаловаться на водителей в Дорожную полицию, указывая госномер автомобиля нарушителя.