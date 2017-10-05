Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.

В заявлении Шведской академии говорится, что обладающие большой эмоциональной силой романы Исигуро раскрыли бездну под нашей иллюзорной связью с миром, передает BBC.

По словам Исигуро, Нобелевский комитет еще не связывался с ним, сам писатель сначала принял за розыгрыш новость о присуждении.

«Это невероятная честь, главным образом потому что это значит: я иду по стопам величайших авторов, так что это потрясающая похвала», — рассказал он.

Исигуро написал восемь книг, которые были переведены на более чем 40 языков.

Самыми известными романами Исигуро считаются «Остаток дня» (за него писатель в 1989 году получил Букеровскую премию) и «Не отпускай меня», экранизированный в 2010 году.

«Остаток дня» выстроен как монолог пожилого английского дворецкого, вспоминающего свою жизнь. «Не отпускай меня» рассказывает о воспитанниках школы-интерната, живущих в антиутопической версии Британии.