В этом году в политику продажи билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1 будут внесены определенные изменения.

Об этом Trend сказала директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

«Как вы знаете, продажа билетов обычно начинается за шесть месяцев до соревнования. Местные зрители в основном покупают билеты непосредственно в месяц проведения соревнования. Если в предыдущий год мы продавали билеты сразу на три соревновательных дня, то в этом году билеты продавались на каждый день в отдельности. Было множество категорий билетов. В целом гоночный уик-энд — Гран-при Азербайджана Формулы 1 2017 посетило более 71 тысячи человек. Поэтому мы очень довольны продажей билетов. Однако в политику продажи билетов будут внесены определенные изменения, о которых мы объявим в ближайшее время», — сказала Арпадараи.

По ее словам, в количестве трибун ввиду характера трассы и в конфигурацию самого гоночного трека изменений не будет. Развлекательная программа также будет проводиться в прежнем формате.

Официальные представитель Baku City Circuit отметила, что Гран-при Азербайджана 2017 не разочаровал поклонников «королевских гонок» и полностью оправдал их ожидания.

Арпадараи сказала, что изменение названия соревнований с Гран-при Европы на Гран-при Азербайджана повлияло на повышение интереса к ним и к стране в целом.

«Соревнования Формулы 1 являются прекрасной возможностью с точки зрения пропаганды страны. Мы сами захотели, чтобы первые соревнования носили название Гран-при Европы, чтобы привлечь больше европейцев. Однако во второй раз мы приняли решение переименовать их в Гран-при Азербайджана. Я считаю, что смена названия стала очень успешной. Название Гран-при Азербайджана множество раз упоминалось в зарубежной прессе. Как вы знаете, соревнования Формулы 1 транслируются в 200 странах, и за соревнованиями следят более 500 миллионов зрителей. Поэтому с этой точки зрения название Гран-при Азербайджана очень удачное для нас. Ежедневно десятки тысяч постов были посвящены бакинскому этапу, в результате чего хэштег AzerbaijanGP был в тренде у около 10 миллионов пользователей Twitter. Во время самой гонки #AzerbaijanGP был лидирующим хэштегом в Twitter в течение трех часов подряд», — сказала директор по вопросам маркетинга.

По ее словам, Гран-при в Баку запомнился также тем, что стал лидером по количеству обгонов в сезоне. На Гран-при Азербайджана было зарегистрировано 137 обгонов.

«Гран-при Азербайджана был оценен в мире Формулы 1 как самый интересный и запоминающийся этап в этом сезоне. Большинство болельщиков назвали эти соревнования самыми зрелищными и интересными за последние пять и даже 10 лет», — сказала Арпадараи.

Отметим, что 23-25 июня в Баку прошел восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 — Гран-при Азербайджана. Проведение Гран-при Азербайджана Формулы 1 2018 запланировано на апрель.