За последние три года в Азербайджане выросло число ВИЧ-инфицированных, (вирус иммунодефицита человека), заразившихся в результате гомосексуальных контактов, сказал Trend завотделом Республиканского центра по оцениванию и мониторингу СПИД минздрава Натиг Зульфугаров.

По его словам, сегодня в Азербайджане 1,8 процента ВИЧ-инфицированных заразились гомосексуальным путем.

Натиг Зульфугаров отметил, что с 2008 года в стране были установлены группы риски — это гомосексуалы, проститутки, осужденные и наркоманы. По его словам, если по какой-то группе процент инфицирования выше пяти, то они считаются группой риска. «Гомосексуалы относятся к группе риска, они различного возраста и социального статуса», — сказал Зульфугаров.

Завотделом добавил, что среди гомосексуалов при их добровольном желании проводятся консультации и обследования.