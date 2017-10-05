В сети появилось видео с камер наблюдения, на которых запечатлен момент чудесного спасения пешехода от падающей к нему на голову бетонной плиты. Инцидент произошел в Витебске еще в середине сентября, однако известно о нем стало только сегодня. На кадрах видно, как молодой человек идет вдоль многоэтажки, потом буквально на долю секунды поднимает голову вверх и — мгновенно отпрыгивает в сторону. В этот момент прямо на то место, где он стоял, падает обломок плиты.

Местные СМИ разыскали везунчика. Им оказался 26-летний предприниматель Алексей. О своем спасении он рассказывает как о будничном происшествии, хотя и признает: реакция не подвела.

— Когда обернулся и увидел плиту на асфальте, посмеялся и дальше пошел, — приводит слова собеседника издание TUT.by. — Произошедшее я осознал только, когда с охранниками посмотрел видео с камер наблюдения, информирует Life.ru.