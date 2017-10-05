Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что Евросоюз признает в качестве своего члена только единую Испанию. Об этом он заявил в эфире французского телеканала LCI.

Как передает Росбалт, по его словам, Каталония будет исключена из состава ЕС, как только обретет желанную независимость. При этом вероятность такого исхода событий он отнес к «политической фантастике».

«Представим, что ею получена независимость — с этого момента независимая Каталония перестанет быть членом ЕС. Европейский союз знает только одну страну-члена — Испанию», — заявил Московиси.

Он подчеркнул, что «на самом деле нет никакой каталонской независимости» и что решение кризиса должны найти сами испанцы, причем желательно — путем диалога.